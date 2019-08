Sampaoli esboça Santos com três novidades para enfrentar o Fortaleza

O técnico Jorge Sampaoli esboçou o Santos com três novidades para enfrentar o Fortaleza no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe teve Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Evandro e Marinho como titulares na atividade tática da manhã da última quinta-feira, no CT Rei Pelé. Felipe Jonatan e Derlis González, que saíram jogando diante do Cruzeiro, ficaram entre os reservas – Gustavo Henrique está suspenso.

Há ainda duas atividades antes do próximo compromisso pelo Brasileirão, porém, Sampaoli indicou um time ainda mais ofensivo – Evandro e Marinho tem menor poder de marcação em relação a Felipe Jonatan e Derlis González. Victor Ferraz (recuperado de forte resfriado) e Aguilar (que estava suspenso) retornam.

A provável escalação é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

O Santos perdeu para São Paulo e Cruzeiro, fora de casa, mas segue líder do Nacional, dois pontos à frente de Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Os ingressos para a partida contra o Fortaleza estão esgotados.

