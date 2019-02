Sampaoli diz confiar no elenco santista e projeta vaga na quarta

Massacrado pelo Ituano, o Santos acabou goleado por 5 a 1 em sua primeira derrota no Campeonato Paulista, sofrida na noite de domingo. No Estádio Novelli Júnior, o técnico Jorge Sampaoli projetou a classificação à segunda fase da Copa do Brasil na quarta-feira e disse confiar em seu elenco, apesar de reiterar a necessidade de reforços.

“O trabalho permanece da mesma forma, com as mesmas intenções”, declarou o experiente treinador argentino. “Eu sigo confiando nesse grupo para continuar transmitindo minha ideia e tomara que, no jogo de quarta-feira, já recuperemos o nível”, declarou, sem esconder a necessidade de reforços.

“Vários jogadores importantes saíram e estão sendo substituídos por meninos muito jovens. Seguramente, (os dirigentes) estão tentando alguma coisa que permita suprir os que se foram. Enquanto isso, trabalhamos com o que temos e vamos buscar o gol adversário com o que temos. Não ficou outra alternativa”, afirmou Sampaoli.

Às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Albertão, o Santos entra em campo para enfrentar o piauiense Altos em seu primeiro compromisso pela edição de 2019 da Copa do Brasil. Para avançar, o time de Jorge Sampaoli precisa ganhar a partida única.

Goleado pelo Ituano na noite de domingo, o Santos terá uma sequência exigente de confrontos. Depois do duelo decisivo contra o Altos, a equipe praiana encara o Mirassol no sábado e estreia na Sul-Americana diante do River Plate-URU na terça-feira seguinte.

“Em pouco tempo, jogamos a Copa do Brasil e, no sábado, de novo (o Paulista). Na terça, a Sul-Americana. Então, é necessário se recompor rapidamente e tratar de ver que time vamos apresentar, porque jogamos a cada três dias e há muito desgaste. Vamos avaliar tudo e tomara que na quarta voltemos com a classificação”, projetou.