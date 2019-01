Sampaoli fala em promessa e diz que não sabia da dificuldade financeira do Santos

O técnico Jorge Sampaoli afirmou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que não sabia da dificuldade financeira do Santos ao negociar a vinda para o Brasil.

O argentino espera que o Peixe cumpra a promessa de trazer reforços importantes, mas explica que não veio pelas contratações, mas pela “chance de ser grande”.

“Não estava sabendo da situação financeira do clube. Sabia que o clube me dava a chance de ser grande, de brigar com um monte de situações, que íamos contar com equipe potenciada, com ausência de Gabigol e Rodrygo, sempre se falou da possível venda de Bruno Henrique… Equipe que terminou na 10ª posição, sabendo da saída desses, e de um estilo distinto de treinador, há a necessidade de potencializar com novos jogadores. Houve a promessa de contemplar essa realidade. E espero que isso aconteça. Vim para fazer uma equipe forte. E espero que isso aconteça”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

O Alvinegro contratou o zagueiro Felipe Aguilar, ex-Atlético Nacional-COL, e o meia-atacante Yeferson Soteldo, ex-Huachipato-CHIL. O Santos ainda procura um goleiro, um lateral-esquerdo, um volante e um centroavante.