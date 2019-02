Sampaoli espera por Cueva e Jean no Santos e sonha com Ronaldo

O técnico Jorge Sampaoli está ansioso pelas chegadas de Christian Cueva, do Krasnodar-RUS, e Jean Lucas, do Flamengo. As negociações estão encaminhadas e o Santos deve anunciá-los até o fim dessa semana.

Além da dupla, o treinador ainda quer Ronaldo. O Peixe esteve perto de contratá-lo na troca por Bruno Henrique, mas o Rubro-Negro pediu pela sua permanência. O técnico Abel Braga não quer liberá-lo.

“Não está confirmado isso (Cueva e Jean Lucas), mas que venham, somariam e dariam chance de mexer o time com jogadores de qualidade”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

“São jogadores que tenho analisados (também Ronaldo). Seduzem para o projeto, mas Jean Lucas está muito mais perto, Ronaldo se afastou agora e temos a intenção de trazer os dois”, completou.

O Santos já contratou Everson, Aguilar e Soteldo e acertou com Cueva e Jean Lucas. O Peixe ainda quer trazer um lateral-esquerdo, um ponta e um centroavante.