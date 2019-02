Sampaoli esboça titulares com Soteldo no ataque do Santos

Recuperado de lesão na coxa direita que o tirou do clássico contra o Palmeiras do último sábado, que terminou com empate sem gols, o atacante Yeferson Soteldo deve enfrentar o River Plate, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira.

O venezuelano foi liberado para o treino desta segunda-feira e esteve entre os titulares no último trabalho antes do confronto decisivo. O camisa 10 santista atuou ao lado do paraguaio Derlis Gonzáles e a dupla deve comandar o ataque do Peixe no confronto decisivo.

Após o treino desta segunda-feira, o Santos deve atuar com Vanderlei; Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Yeferson Soteldo e Derlis González. Eduardo Sasha e Arthur Gomes, principais candidatos a substituir Soteldo, ficarão à disposição de Sampaoli.

O técnico argentino, no entanto, terá alguns desfalques para a partida. Rodrygo, Cueva e Jean Lucas não podem defender o Alvinegro Praiano pela Sul-Americana. Além deles, o lateral esquerdo Orinho cumpre suspensão. Com isso, Copete será novamente deslocado para a posição.

Após empatar o primeiro jogo por 0 a 0, o Santos precisa de uma vitória simples para avançar à próxima fase da Sul-Americana. O confronto está marcado para esta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no Pacaembu, e terá portões fechados.

