Sampaoli elogia Tailson, destaca entrega do Santos e já mira o Palmeiras

O técnico Jorge Sampaoli, do Santos, exaltou a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco neste sábado, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O argentino destacou a quebra de um jejum de 14 anos sem vitória no estádio do Rio de Janeiro e a entrega para superar a expulsão de Evandro aos 33 minutos do segundo tempo.

“Uma vitória difícil, num campo complicado. Santos não ganhava há 15 anos aqui. E vencemos. Feliz pela vitória, conseguimos três pontos em um campo complicado. Valorizo o grupo de pessoas que suportou o assédio do Vasco com um a menos”, disse Sampaoli.

O treinador também comentou a estreia com gol de Tailson e já projetou o clássico diante do Palmeiras, quarta-feira, na Vila Belmiro.

“Fico feliz. É um garoto que esteve parado seis ou sete meses. Começou a ser levado em consideração, aproveitou a oportunidade. Tem muito a aproveitar no futuro. Hoje nos deu o gol dos três pontos”, avaliou.

“Jogamos pelos três pontos. Temos que buscar o jogo. Temos ausências pela seleção, mas convencido de que o time vai brigar. Como com Grêmio e Flamengo. Vila certamente será um caldeirão e que a torcida nos ajude a fazer um grande jogo”, concluiu.

Com a vitória suada, o Alvinegro segue na terceira colocação, com 44 pontos, mas agora a dois do Palmeiras e a cinco do Flamengo. Os rivais enfrentam Atlético-MG e Chapecoense neste domingo, respectivamente. Os cariocas ocupam o 13º lugar, com 27.