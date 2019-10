Tailson decide na estreia, Everson defende pênalti e Santos vence o Vasco com um a menos

O Santos venceu o Vasco por 1 a 0 na tarde deste sábado, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Tailson, logo na estreia como jogador profissional do Peixe.

O Cruzmaltino criou boas chances nos dois tempos e teve um pênalti desperdiçado na primeira etapa. Rossi parou no goleiro Everson. Nos minutos finais, os visitantes atuaram com um a menos – Evandro foi expulso aos 33.

Com a vitória suada, o Alvinegro segue na terceira colocação, com 44 pontos, mas agora a dois do Palmeiras e a cinco do Flamengo. Os rivais enfrentam Atlético-MG e Chapecoense neste domingo, respectivamente. Os cariocas ocupam o 13º lugar, com 27.

Na próxima rodada, o Vasco enfrentará o Avaí, quinta-feira, na Ressacada. O Santos terá o clássico diante do Palmeiras, quarta, na Vila Belmiro.

O JOGO

O Santos começou melhor em São Januário. Posse de bola, aproximação e boas jogadas pelo lado de campo. A melhor chance, porém, veio de fora da área, em finalização de Jorge, aos 8 minutos. Fernando Miguel espalmou para trás e quase falhou.

Aos poucos, em compensação, o Vasco melhorou e passou a ter as principais oportunidades. No minuto 25, Marrony chutou, a bola desviou e Talles Magno quase fez na pequena área. Aos 30, Andrey acertou o travessão de longe. E quando o placar marcava 35, pênalti para o Cruzmaltino.

Rossi recebeu em profundidade, ganhou de Gustavo Henrique na corrida e passou por Everson. A arbitragem viu toque do goleiro na coxa do atacante. Ele mesmo bateu e o goleiro santista defendeu.

SEGUNDO TEMPO

O Santos, assim como na etapa inicial, começou melhor. E aos quatro minutos fez um golaço para abrir o placar. Victor Ferraz e Jorge construíram por dentro, Soteldo achou Evandro na pequena área e o meia deu linda assistência para Tailson marcar logo na sua estreia pelo Peixe.

No minuto 6, o Peixe quase ampliou. Eduardo Sasha deixou Jorge sozinho na pequena área e o lateral-esquerdo parou em Fernando Miguel.

O Vasco se lançou ao ataque após sair atrás e acuou o Alvinegro. Aos 12, Pikachu recebeu sozinho na área e bateu cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo. Dois minutos depois, Marrony arrancou e bateu forte, perto da trave esquerda de Everson.

Depois da pressão dos donos da casa, o ritmo caiu e a emoção só foi retomada aos 33, quando Evandro foi expulso por falta em Marrony. A arbitragem mudou a cor do cartão após checar o lance no VAR.

Vanderlei Luxemburgo colocou o time todo no ataque, mas faltou criatividade ao Vasco para superar a defesa do Santos. Vitória importante do Peixe, ainda com o sonho do título brasileiro.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 SANTOS

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 5 de outubro de 2019 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: José Reinaldo Nascimento Junior (DF) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Público: 17.083

Cartões amarelos: Santos: Luan Peres e Soteldo. Vasco: Andrey, Marrony e Leandro Castán

Cartão vermelho: Santos: Evandro

GOL:

Santos: Tailson, aos 4 minutos do 2T

VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castán e Henrique; Richard, Andrey (Felipe Ferreira) e Marcos Júnior (Clayton); Marrony, Rossi (Ribamar) e Talles Magno

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SANTOS: Everson, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Luan Peres (Alison); Diego Pituca, Evandro e Jorge; Tailson (Marinho), Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli