Sampaoli elogia Santos no clássico e justifica Sanchez na reserva

Com o uruguaio Carlos Sanchez na reserva, o Santos empatou com o Corinthians por 0 a 0 na tarde deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli, elogioso em relação ao desempenho de sua equipe em Itaquera, justificou a presença do experiente meio-campista no banco.

“Seria importante falar dos que atuaram. Jogaram atletas que se encaixavam muito a esse jogo. O Santos disputou uma grande partida e teve o controle. Precisávamos de jogadores de mais controle. Quando atuamos de outra forma, com atletas como o Carlos, que, em alguns momentos, acaba acelerando muito, iríamos ir e voltar”, disse.

Durante a partida, Jorge Sampaoli trocou Diego Pituca, Tailson e Soteldo por Jobson, Marinho e Felipe Jonatan – o primeiro saiu por entorse no tornozelo esquerdo. Assim, Carlos Sanchez acabou sem entrar em campo no clássico contra o Corinthians.

“A ideia era ter controle com Jean Mota e Evandro. Por isso, decidimos essa característica. Para dominar o jogo, como dominamos e, através do domínio, gerar situações. Sabemos da importância do Carlos. Não é que você desvaloriza (o atleta), mas sim valoriza o plano do jogo, de imposição e que se viu refletido no campo”, disse Sampaoli.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Santos foi quem esteve mais perto de movimentar o marcador. Soteldo acertou a trave e Marinho exigiu boa defesa de Cássio, ambas em finalizações de média distância. Felipe Jonatan ainda chutou para fora uma oportunidade incrível já nos acréscimos da partida.

“Foi um dos melhores jogos do Santos como visitante no ano. Contra um time grande, fora de casa, com toda a torcida e se impôs do começo ao fim”, disse Sampaoli. “Carecemos um pouco do gol. Se não, com certeza, teríamos vencido. Mas a intenção do jogo tem a ver com dominar e foi isso que o time fez”, completou.