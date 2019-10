Corinthians e Santos ficam no zero em clássico fraco na Arena

Corinthians e Santos fizeram um clássico na tarde desse sábado que nem de longe lembrou os tempos áureos do duelo paulista alvinegro. O empate por 0 a 0 não foi bom para nenhuma das equipes, mas representou bem o que se viu em campo, na Arena de Itaquera, no duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe foi quem esteve mais perto do tão esperado gol. Soteldo acertou a trave e Marinho exigiu boa defesa de Cássio, ambas as tentativas em finalizações de média distância. Felipe Jonatan ainda chutou para fora uma oportunidade incrível nos acréscimos.

O Corinthians repetiu os velhos problemas. Teve pouco a bola, mal incomodou o goleiro adversário e sofreu coletivamente para criar qualquer coisa no ataque. Uma cobrança de falta de Sornoza e um chute de Love, já na parte final, foi tudo que os mandantes conseguiram na busca pelo gol.

Nem os desfalques de Lucas Veríssimo, Bruno Méndez e Fagner justificam o futebol apresentando por Corinthians e Santos.

Fábio Carille não pôde sequer ficar no banco de reservas em função de uma suspensão automática, o que não livra a barra do técnico corintiano, que teve toda a semana livre para tentar acabar com o jejum de vitórias do time. Em vão. Agora, são seis jogos em sequência sem sair de campo com os três pontos.

O resultado é pior ao Corinthians, que pode assistir o São Paulo abrir vantagem e ainda foi ultrapassado pelo Internacional, que venceu o Bahia. O Timão está fora do G4, com 45 pontos. Já o Peixe tem 52, confortável na terceira posição, mas com a chance desperdiçada de colar no Palmeiras.

Na próxima rodada, o Corinthians pega o CSA no Rei Pelé, quarta-feira. O Santos recebe o Bahia, na Vila Belmiro, quinta-feira.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 0 SANTOS

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 26 de outubro de 2019 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Mauro Boselli, Gil (COR); Jobson (SAN)

Renda e Público: 32.142 pagantes / 32.416 total / R$ 1.518.582,30

CORINTHIANS: Cássio; Michel, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso (Sornoza); Pedrinho, Mateus Vital (Janderson) e Vagner Love; Boselli (Gustavo)

Técnico interino: Leandro Silva (Cuca)

SANTOS: Everson, Pará, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca (Jobson), Evandro e Jean Mota; Tailson (Marinho), Soteldo (Felipe Jonatan) e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli