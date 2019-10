Sampaoli elogia Jean Mota e Marinho e compara Tailson a Rodrygo no Santos

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, avaliou a atuação de três jogadores especificamente após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras nesta quarta-feira, na Vila Belmiro: Jean Mota, Marinho e Tailson.

Jean Mota substituiu Evandro e foi um dos destaques do clássico, assim como Marinho, autor do segundo gol.

“No lugar do Evandro Jean Mota jogou muito bem, foi o eixo do jogo e nos deu segurança. Essa competição do grupo dá oportunidade de eleger quem está melhor”, disse Sampaoli.

“Ajuda muito energeticamente. Energia ajuda muito, às vezes acelera muito por causa disso e não terminamos de se ajeitar no campo rival. Era anárquico e agora começa a entender como mexe o outro jogador. É desequilibrante, faz gols e nos ajuda como hoje, de nos dar a vantagem”, avaliou o técnico, sobre Marinho.

Por fim, o argentino avaliou a evolução de Tailson, titular nas vitórias sobre Vasco e Palmeiras.

“Fez dois jogos à altura das partidas. Substituiu um dos jogadores mais determinantes, Soteldo, e fez muito bem. Necessita rodagem, não alcança manter o ritmo porque esteve muito tempo parado. Esperamos que ganhe confiança e nos dê alegria de um jogador que recordará do clube como Rodrygo. Tem esse tipo, 1×1, velocidade, gol. Que nos possa ajudar daqui para o futuro”, concluiu.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Internacional no domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Brasileirão.