Santos toma 2º lugar do Palmeiras, e Fla pode abrir oito pontos

O Santos assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. No Estádio da Vila Belmiro, o time alvinegro impôs a primeira derrota de Mano Menezes no Palmeiras ao ganhar por 2 a 0, resultado que permite ao Flamengo aumentar a vantagem na ponta.

Santos e Palmeiras têm os mesmos 47 pontos ganhos, mas o time alvinegro contabiliza uma vitória a mais (14 a 13) e, portanto, detém o segundo lugar. Com 52 pontos, o Flamengo encara o Atlético-MG às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no Maracanã.

Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Botafogo às 21 horas deste sábado, no Estádio do Pacaembu. Já o Santos tem como próximo adversário no torneio o Internacional a partir das 16 horas de domingo, no Beira-Rio.

O Jogo – Pouco depois de Jailson salvar em cobrança de falta de Jean Monta, o Santos conseguiu inaugurar o marcador na Vila Belmiro. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Sanchez levou na área e Gustavo Henrique cabeceou para o gol. Marcos Rocha deu condição e o zagueiro, sem ser encodado, subiu entre Luan e Vitor Hugo.

Apoiado por sua torcida, o Santos ampliou a vantagem ainda aos 17 minutos do primeiro tempo. Jailson rebateu chute de Pituca e, no rebote, Marinho completou para o gol. A assistente Neuza Back marcou impedimento, mas o VAR confirmou o gol corretamente.

Com dores na coxa direita, Luiz Adriano acabou substituído por Carlos Eduardo. Em uma rara aproximação do gol santista no primeiro tempo, Dudu passou pela marcação e bateu cruzado para defesa parcial de Everson. No rebote, Willian não conseguiu aproveitar.

Com vantagem segura no marcador, sem se expor no campo de defesa, o Santos passou a jogar de maneira mais cadenciada na etapa complementar. O Palmeiras, lento na transição, até conseguiu levar a bola até o ataque, mas tinha dificuldades para ameaçar o gol de Everson.

A vida do Santos na partida ficou ainda mais tranquila aos 27 minutos do segundo tempo, quando Willian deu entrada dura sobre Diego Pituca. Alertado pelo VAR, o árbitro Flavio de Souza viu a jogada pelo monitor e resolveu expulsar o atacante palmeirense.

Em superioridade numérica, o Santos procurou trocar passes para manter a posse de bola durante os minutos finais. Sem correr riscos, o time mandante garantiu o triunfo que precisava para assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 0 PALMEIRAS

Data: 9 de outubro de 2019, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos-SP

Árbitro: Flavio de Souza

Assistentes: Danilo Manis (Fifa) e Neuza Back (Fifa)

VAR: José Filho

Público: 11.408 pagantes

Renda: R$ 592.000,00

Cartões amarelos: Carlos Sanchez (SAN): Felipe Melo, Carlos Eduardo (PAL)

Cartão vermelho: Willian (PAL)

Gols:

SANTOS: Gustavo Henrique, aos 12 minutos do 1º Tempo, e Marinho, aos 17 minutos do 1º Tempo

SANTOS: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Marinho, Tailson (Lucas Venuto) e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Zé Rafael); Dudu, Willian e Luiz Adriano (Carlos Eduardo)

Técnico: Mano Menezes