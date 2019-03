Sampaoli dribla até sua assessoria e vai ao velório de Coutinho

O técnico Jorge Sampaoli compareceu ao velório de Coutinho nesta terça-feira, no salão de mármore da Vila Belmiro. O argentino chegou ao estádio por volta das 16h.

Depois de dizer para a sua assessoria de imprensa que não iria, Sampaoli decidiu comparecer. Ele entrou por uma porta alternativa, ficou cerca de cinco minutos e foi embora sem ser notado por muita gente. Deu tempo de ser registrado e tirar algumas fotos com torcedores.

Jorge Sampaoli foi à Vila com o gerente de futebol Gabriel Andreata. Ele não quis falar com a imprensa e conversou rapidamente com os familiares de Coutinho.

O Santos treinou na manhã desta terça, no CT Rei Pelé, e volta a trabalhar nesta quarta.

Trajetória de Coutinho

Coutinho morreu aos 75 anos no início da noite desta segunda-feira, em sua residência, em Santos, por causa de um infarto. Em janeiro, ele chegou a ser internado na UTI depois de pneumonia.

Antônio Wilson Vieira Honório, mais conhecido como Coutinho, é o terceiro maior artilheiro da história do Peixe. Atuou entre 58 a 67 no Alvinegro, com 368 gols em 457 partidas. Ele ainda defendeu Vitória, Bangu e Atlas-MEX e se aposentou em 1973 no Saad.

Coutinho conquistou seis títulos paulistas, cinco brasileiros, duas Libertadores e Mundiais de Clubes. E foi campeão mundial pela seleção brasileira em 1962.