Sampaoli diz que Santos o emocionou no 1º tempo de derrota: “Muito superior”

O técnico Jorge Sampaoli diz que ficou emocionado com o domínio do Santos no primeiro tempo da derrota por 3 a 0 para o Grêmio neste sábado, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe criou chances, mas não aproveitou. Na segunda etapa, sofreu três gols e não conseguiu reagir.

“Grêmio está na semifinal da Libertadores e fomos para cima. Quando ganhamos em Porto Alegre (no primeiro turno) não tivemos o volume de jogo. E ganhamos. E sofremos. É difícil explicar o futebol às vezes, é aproveitar o momento. Aproveitar as chances. Tivemos 40 minutos de domínio incessante, atacando por todos os lados, e poderíamos ter feito gol para complicar o plano do rival. E eles fazem gol numa bola parada estranha (no primeiro gol). Temos que assumir essa realidade que nos toca viver no futebol. E eu, como parte principal da derrota, tenho que aceitar. E disse aos jogadores que no primeiro tempo eles me emocionaram pela quantidade de situações criadas contra equipe muito forte, que pode jogar final da Libertadores. Mas é gol, é o resultado, difícil que se crie análise do desenvolvimento, porque se analisa ganhar ou perder. A imagem final deteriora qualquer coisa, tomara que não deteriore a gente e que continuemos mantendo nossa ideia, que é o que nos faz brigar em cima”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

Com mais um tropeço na Vila, o Alvinegro fica a oito pontos do Flamengo e pode terminar a rodada a cinco do Palmeiras, que enfrenta o Fortaleza neste domingo. Sampaoli minimizou a briga pelo título.

“Trabalharemos para ganhar o próximo jogo. Nem estando líder eu imaginava não pensar no próximo jogo. O próximo é o mais importante e assim sucessivamente. Hoje somos ruins, depois somos muito bons. E futebol é parte da vida e sociedade”, concluiu.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Fluminense na quinta-feira, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.