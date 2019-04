Sampaoli diz que Santos faria muito mais gols se tivesse um centroavante

O técnico Jorge Sampaoli voltou a falar sobre a falta de um centroavante depois da vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Atlético-GO na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil.

O argentino crê que o Peixe faria muito mais gols se tivesse um camisa 9 à altura.

“Sempre joguei com um centroavante. Saber mexer na área é algo específico de uma posição. Chegamos com muitos jogadores, tentamos com um e com outro. Derlis jogou dentro e costuma jogar fora. Com tantos cruzamentos em cada jogo, com uma pessoa que se mova bem e entenda bem a leitura da partida, seguramente converteríamos muito mais gols. Temos muita verticalidade e situações. Fazemos poucos gols pelo que geramos. Precisamos de contundência com ou sem 9. Precisamos ser mais concretos para sofrer menos”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

O sonho de consumo de Sampaoli é Ricardo Oliveira, do Atlético-MG. O presidente Sérgio Sette Câmara descartou a possibilidade de saída.

“Peres é meu amigo. Conversamos sobre muita coisa. Ele é um grande nome do futebol. Sobre o Ricardo, não há nada. Jogará toda a temporada no Atlético”, disse o presidente do Galo, à Gazeta Esportiva.

