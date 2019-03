Sampaoli diz que derrota não pode ‘confundir’ o Santos: “Sabemos o caminho”

O técnico Jorge Sampaoli não quer que a derrota por 1 a 0 para o Novorizontino “confunda” o Santos. O Peixe começou bem na noite desta sexta-feira, no Pacaembu, mas desperdiçou chances, sofreu o gol e não teve repertório para reagir.

“Perdemos os gols, arrancamos bem e com domínio. Não convertemos, eles fizeram e nos complicaram pois não fomos precisos. Dizer que falta centroavante depois de uma derrota pode parecer uma desculpa. Temos que continuar melhorando e nos prepararmos bem para os playoffs”, disse Sampaoli.

“Seguimos em formação, formando um grupo para chegar da melhor forma às definições do Paulista e Copa do Brasil e preparando para o Brasileirão, que é muito mais difícil. Esses eventos, dois jogos sem ganhar, não podem confundir a gente. Sabemos o caminho”, completou.

O treinador destaca a ansiedade da equipe e revela a busca de variações táticas para sofrer menos no mata-mata. O adversário das quartas de final será o Red Bull Brasil.

“Buscamos a todo tempo os caminhos e não encontramos. Estivemos no campo rival, não sofremos com transições, mas futebol tem disso. Ficamos ansiosos, não concretizamos as chances e se foi a partida. Hoje não fomos contundentes em nenhuma das duas áreas”, explicou.

“Estamos buscando variações e não teremos alguns selecionados contra o Red Bull. Escolhemos quem pode jogar melhor o futebol, se são mais altos ou baixos é consequência”, emendou.

Por fim, Sampaoli optou por valorizar o esforço dos jogadores ao invés de estimular a “caça às bruxas”.

“Não ganhar incomoda sempre. Nessa sociedade, quem ganha é bom e quem perde é descartável. Eu valorizo mais do que o resultado, o esforço dos jovens. Tratam de mudar o jeito e defender a ideia. Hoje não conseguimos, mas esforço foi o mesmo”, concluiu.