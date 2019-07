Sampaoli destaca postura do Santos em vitória contra o Bahia: “Sem se importar com o local”

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, vê a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia como exemplo do principal objetivo para o segundo semestre: atuar com a mesma proposta dentro e fora de casa.

O Peixe teve quase 70% de bola e pouco sofreu diante do Tricolor no Pituaçu. O gol foi marcado por Carlos Sánchez, aos 41 minutos da etapa final.

“Primeiro tempo foi parelho, depois mudamos o sistema. Não sofremos no primeiro tempo. Terminamos muito bem, aqui é difícil ganhar”, disse Sampaoli.

“Vamos jogar cada partida como se fosse em casa, sem se importar para o local. Veremos no futuro (sobre título), mas ideia é ter a mesma proposta de casa”, completou.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Botafogo, dia 21, no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória em Salvador e o empate do Palmeiras diante do São Paulo, a diferença para a liderança agora está em três pontos.