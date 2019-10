Santos melhora no 2º tempo e vence o Bahia com gol no fim em Salvador

O Santos venceu o Bahia por 1 a 0 na noite deste sábado, no Pituaçu, na 10ª rodada, na retomada do Campeonato Brasileiro depois da pausa para a Copa América. O gol foi marcado por Carlos Sánchez, aos 41 minutos da etapa final, em rebote de pênalti defendido pelo goleiro Douglas.

Após primeiro tempo morno, o Peixe melhorou na etapa final com alterações de Jorge Sampaoli. O técnico sacou Victor Ferraz e Uribe para as entradas de Jean Mota e Marinho. Com Lucas Veríssimo na lateral direita e Sasha de centroavante, a equipe passou a ser perigosa.

Com a vitória, o Alvinegro segue na vice-liderança, mas agora a três pontos do líder Palmeiras. O Bahia é o oitavo, com 15. Na rodada 11, o Santos enfrentará o Botafogo, dia 21, no Engenhão. O Tricolor receberá o Cruzeiro, na Fonte Nova, no sábado.

O JOGO

É difícil falar sobre o primeiro tempo de Bahia 0 x 0 Santos. Não houve chance clara e apenas um susto ou outro para os goleiros Douglas Friedrich e Everson.

O Peixe teve 67% de posse de bola, mas pouco agrediu. Com três zagueiros e três atacantes, o meio-campo não funcionou e houve apenas duas chegadas: um chute de Victor Ferraz de fora da área e uma cobrança de falta de Sánchez perto da trave.

O Tricolor não fez valer o fator casa e só teve um lance de perigo, quando Arthur Caíke recebeu na pequena área e Gustavo Henrique fez corte providencial.

SEGUNDO TEMPO

A primeira oportunidade importante do segundo tempo ocorreu aos 12 minutos, quando Shaylon aproveitou rebote e chutou para Everson espalmar. Aos 15, Jorge Sampaoli mexeu duas vezes e desmontou a linha de três zagueiros: saíram Victor Ferraz e Uribe para as entradas de Jean Mota e Marinho. Com isso, Lucas Veríssimo passou a ser lateral-direito e Sasha o centroavante.

As alterações surtiram efeito e o Santos teve as melhores chances da partida. Na primeira, aos 22, Soteldo cruzou e Sasha cabeceou para linda defesa de Douglas. Na segunda, no minuto 22, Lucas Veríssimo cabeceou no travessão depois de lançamento de Jean Mota.

Como essa bola não entrou? 🙄 pic.twitter.com/PzYlIE2vYZ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 13 de julho de 2019

Aos 37, foi a vez do Bahia assustar. Élber avançou pela direita e cruzou para Gilberto, de peito, finalizar por cima do gol. E na sequência… Gol do Santos.

Sánchez finalizaria após bate-rebate e foi derrubado por Guerra. O próprio uruguaio bateu o pênalti, Douglas defendeu, mas no rebote o gol do Peixe saiu.

Nos minutos finais, o Santos só administrou a importantíssima vitória no Pituaçu. O Peixe agora está a três pontos do Palmeiras por causa do empate do rival diante do São Paulo, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0 x 1 Santos

Data: 13 de julho de 2019

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA)

Horário: 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Jose Eduardo Calza (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Público: 18.853

Cartões amarelos: BAHIA: Elton e Moisés. SANTOS: Felipe Aguilar, Soteldo, Diego Pituca e Eduardo Sasha

GOL:

Santos: Carlos Sánchez, aos 41 minutos do 2T.

BAHIA: Douglas Friedrich, Ezequiel, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Élton, Ramires e Shaylon (Guerra); Artur, Arthur Caíke (Élber) e Fernandão (Gilberto)

Técnico: Roger Machado

SANTOS: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique (Luiz Felipe); Victor Ferraz (Jean Mota), Carlos Sánchez, Diego Pituca e Jorge; Sasha, Soteldo e Uribe (Marinho)

Técnico: Jorge Sampaoli