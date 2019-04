Sampaoli compara Pacaembu com “parente rico” e pede apoio por Santos na Vila

O técnico Jorge Sampaoli espera ter o Santos como mandante na Vila Belmiro ao longo de 2019. O argentino fez um apelo ao torcedor depois dos 3 a 0 sobre o Atlético-GO, pela Copa do Brasil.

O treinador comparou o Pacaembu com um parente rico e quer a Vila cheia para que a diretoria não precise trocar o mando.

“É um orgulho estar aqui. É comparar nossa casa com a de um parente rico. Essa é nossa casa, Santos é de Santos e me sinto orgulhoso aqui. Estar em outro lugar é jogar em outro lugar, não na sua casa”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

“Você gosta de estar na sua casa? Eu também. Temos obrigação de comover o torcedor em todo o jogo para que sempre esteja lotado. Se estiver cheio sempre, não teremos justificativas para não jogar aqui. Se tiver, teremos que sair por questões financeiras. Quero que a torcida venha para que não precisemos sair daqui”, completou.

A promessa do presidente José Carlos Peres é atuar em pelo menos metade das partidas do Santos no Pacaembu. Resta entrar em acordo com Sampaoli.

