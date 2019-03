Sampaoli cita filosofia ofensiva e vê processo ainda no início

A presença de Jorge Sampaoli no Santos é uma das principais atrações do futebol brasileiro nesta temporada. Dono de uma vaga antecipada nas quartas de final do Campeonato Paulista, o argentino falou sobre a essência de sua concepção futebolística e disse que o processo de trabalho no clube alvinegro ainda está no início.

“Estou tratando de implantar minha filosofia no Santos. Ou seja: protagonismo, tratando de engrandecer a camisa, de jogar de igual para igual contra qualquer um e de assumir riscos, atacando o jogo inteiro, mesmo que o adversário aproveite algum contra-ataque”, explicou.

Com um futebol propositivo, o Santos foi o primeiro clube a garantir uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Por outro lado, o time comandado por Sampaoli tomou uma goleada do Ituano e, na Copa Sul-Americana, acabou eliminado pelo modesto River Plate-URU.

“Chegamos há dois meses e estamos tratando de implantar uma cultura de jogo que pensei que levaria muito tempo. Chegar ao futebol brasileiro para mim era um sonho, mas sabia que seria também um grande desafio. Estamos começando. Para colher o que plantamos, levará um tempo”, declarou o técnico.

No duelo com o Oeste, disputado no último sábado, o Santos começou em desvantagem e penou para virar. Na etapa complementar, após as entradas de Carlos Sanchez e Rodrygo, o time alvinegro ganhou corpo e buscou a virada de forma franca, mas ficou exposto aos contra-ataques adversários.

“Acho que falta somar um pouco mais de passes por dentro para ter maior controle dos jogos e melhorar as transições. Na realidade, ficamos fora da Sul-Americana por uma única bola. Os rivais veem que somos um time propositivo e nos enfrentam dessa maneira. Precisamos de mais variações de ataque”, diagnosticou Sampaoli.