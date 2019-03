Sampaoli celebra classificação antecipada às quartas do Paulista

Com uma sofrida vitória por 3 a 2 sobre o Oeste, alcançada na noite deste sábado, o Santos garantiu a classificação antecipada às quartas de final do Campeonato Paulista. Satisfeito, o técnico argentino Jorge Sampaoli celebrou o feito de sua equipe no Estádio do Pacaembu.

Dono da primeira colocação do Grupo A, o Santos contabiliza 22 pontos e sete vitórias no torneio estadual. Com quatro jogos por disputar na primeira fase, a Ponte Preta, hoje no terceiro lugar, não pode mais alcançar o time praiano, já que tem 10 pontos e apenas dois triunfos.

“É uma alegria muito grande para um grupo de jogadores em que ninguém acreditava e foi crescendo com o tempo. Sabemos que as próximas etapas serão muito mais difíceis, mas valorizamos esse grupo de jovens que mudou a história imaginada por todos. Muitos atletas encontraram um valor que não tinham”, disse o técnico.

Por meio de Bruno Lopes, o Oeste conseguiu inaugurar o marcador no Pacaembu. Ainda no primeiro tempo, o Santos empatou com um gol contra de Betinho, mas o time visitante marcou o segundo com Matheus Jesus. Na etapa complementar, a equipe praiana definiu graças a Derlis Gonzalez e Victor Ferraz.

“Gostei muito da decisão do time no segundo tempo. Foi buscar o resultado sem medo de se expor, contra um adversário bem postado em campo. O time gerou várias chances e o jogo ficou bem aberto. O Santos buscou a vitória até o final e conseguiu”, disse Sampaoli.

Pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o Santos volta a campo para enfrentar o Corinthians às 16 horas (de Brasília) de domingo, em Itaquera. Antes, às 21h30 de quinta-feira, o time de Sampaoli pega o América-RN, no Pacaembu, pela segunda fase da Copa do Brasil.