Sem Matheus Ribeiro, Santos busca opções e pode apostar em jovem da base

O técnico Jorge Sampaoli aguarda por reforços, mas sabe da dificuldade financeira e de poucas boas opções no mercado e tenta encontrar soluções caseiras no Santos.

O problema na lateral direita aumentou pois Matheus Ribeiro pediu para treinar separadamente. A ideia do jogador é não correr risco de lesão enquanto procura por clubes para ser emprestado. Dessa forma, o Peixe tem apenas o capitão Victor Ferraz como alternativa.

Uma das tentativas para a posição é Cadu, de 17 anos. O jogador tem atuado bem pela equipe sub-20 e participa de algumas atividades como sparring no elenco profissional. O objetivo é aprimorar o atleta nos próximos meses. Lucas Minele, Mikael Doka e Fernando Pileggi, também da base, correm por fora.

Cadu coleciona convocações para seleções brasileiras de base e é da geração de Rodrygo. O lateral possui contrato profissional até 30 de setembro de 2021.

Outra variação de Sampaoli é utilizar Lucas Veríssimo. O zagueiro tem atuado bem quando acionado pela direita da defesa, como no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último domingo. Além da busca por um lateral no clube ou no mercado, o treinador pede um substituto para Jean Lucas, negociado com o Lyon (FRA).

