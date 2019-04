Sampaoli abre disputa entre Vanderlei e Everson no Santos: “Avaliaremos”

No início da temporada, Jorge Sampaoli definiu um rodízio entre Vanderlei e Everson no Santos: o camisa 1 no Campeonato Paulista; o 22 na Copa do Brasil.

Na noite desta quinta-feira, depois da vitória do Peixe por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, na Vila Belmiro, o treinador abriu disputa entre os goleiros para o Campeonato Brasileiro.

“Eu disse que Everson estaria na Copa do Brasil e Vanderlei no Paulista. E depois que terminar isso, avaliaremos quem convém jogar”, resumiu o argentino.

Everson foi titular nesta quinta, fez boas defesas e viu duas bolas na sua trave. O jogador avaliou a sua atuação.

“Dizem que goleiro bom tem sorte. Não sei se sou tão bom, mas a sorte esteve comigo. Fico feliz por ter ajudado em outros lances”, afirmou.

