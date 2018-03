Saiba por que o Santos decidiu renovar o contrato de Victor Ferraz

A notícia da renovação de contrato de Victor Ferraz irritou a muitos santistas na tarde desta sexta-feira. O lateral-direito está em baixa com a torcida após atuações abaixa da média, mas prorrogou seu vínculo até dezembro de 2020, com direito a aumento salarial.

O Santos optou pela renovação para contar com a permanência do camisa 4. O jogador de 30 anos foi procurado por São Paulo e Atlético-MG, com propostas maiores de salário nessa temporada. Dessa forma, o Peixe valorizou o atleta e teve de abrir seus cofres.

Victor Ferraz divide opiniões na diretoria, mas tem o apoio do presidente José Carlos Peres e de Jair Ventura. O técnico não quer perdê-lo e o mandatário entende que há poucas opções para a lateral no mercado brasileiro e do exterior.

Enquanto Ferraz se recupera de luxação no ombro direito, Daniel Guedes tem sido seu substituto. O Menino da Vila foi titular nos últimos nove jogos e apresentou bom nível. A tendência é que o jovem permaneça no time. Não há uma terceira opção de origem no elenco. O zagueiro Robson Bambu pode desempenhar a função.

Victor Ferraz chegou ao Santos em 2014, como terceira opção para a ala, mas superou Cicinho e Daniel Guedes e é titular desde 2015. Ele é um dos líderes do elenco. São 177 jogos, com seis gols marcados.