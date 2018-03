Victor Ferraz vibra após renovar com o Santos: “Quem diria?”

Após renovar com o Santos até dezembro de 2020 e receber um aumento salarial, Victor Ferraz comemorou o acerto nas suas redes sociais e fez uma espécie de retrospectiva de sua carreira.

“Rapaz, nada mal pra um garoto que saiu com 11 anos de idade de João Pessoa-PB. Olha onde Deus me colocou! Tem noção disso, meus véi? Aquele jovem, cheio de sonhos, passou por outros sete times, dos quais tenho imensa gratidão e orgulho, até chegar no gigante da Baixada Santista. Quem diria que a história me guardaria algo tão especial? Hoje, renovo meu contrato com o Peixão por mais uma temporada. Já são quatro anos nesse clube maravilhoso, com 177 jogos, seis gols, dois títulos e inúmeros amigos. Que benção! Sem palavras para descrever a alegria de ostentar esse manto. Vamos para mais um ano! Agradeço a todos pelos elogios, pelas críticas e, principalmente, pelo apoio incondicional do início ao fim. Isso me transformou no ser humano que sou hoje. Vai pra cima deles, Santos! Que Jesus nos abençoe!”, escreveu o lateral.

Ferraz está em fase final de recuperação de luxação no ombro direito. É possível que o lateral seja relacionado para a partida contra o São Bento, domingo, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Victor Ferraz tem 30 anos e foi procurado por São Paulo e Atlético-MG em 2018. Ele tem sido bem substituído por Daniel Guedes nas últimos jogos da temporada.