Rollo ataca Peres após vazamento de pagamentos de sua prima no Santos

O vice-presidente do Santos, Orlando Rollo, atacou o presidente José Carlos Peres em publicação nas suas redes sociais na tarde desta terça-feira.

Rollo reclama pelo vazamento de quatro pagamentos de uma de suas primas, em um total de R$ 2.108,32 na secretaria social para regular a situação dela e de outros três associados antes da assembleia para definir o impeachment de Peres, marcada para o sábado após reviravolta.

Os pagamentos foram feitos no mesmo dia, o último domingo, às 15h52, 16h28, 17h03 e 18h44, com o cartão da prima do vice-presidente (veja abaixo).

“A sede de poder do presidente José Carlos Peres, que se acha dono do Santos FC, não tem limites e agora tenta atingir até a minha família.

Fui surpreendido hoje com a informação de que o atual presidente está usando o nome de uma prima minha para me difamar, alegando que ela utilizou seu cartão de crédito para pagar mensalidades. Sim, ela pagou mensalidades de TRÊS pessoas, a dela e de dois amigos (a secretaria apontou quatro pagamentos).

Vamos esclarecer uma coisa: minha prima é sócia do clube, assim como todos meus familiares. Qual é o problema se resolveram quitar débitos para exercer o legítimo direito de votar pelo afastamento do atual presidente?