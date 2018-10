Rodrygo viaja com a seleção sub-20 e frustra o Santos antes de clássico

Rodrygo será mesmo desfalque do Santos no clássico contra o Corinthians, sábado, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante viajou nesta segunda-feira para o Chile, onde participará de dois amistosos da seleção brasileira sub-20 – dia 13, em Rancagua, e 15, em Santiago.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, o Peixe ouviu um “não” da CBF pela dispensa e esperava por um pedido da joia para ser liberado, o que não ocorreu. Rodrygo não quis atrito com a confederação e está animado pela possibilidade de jogar com a seleção, ainda mais na companhia de Vinícius Jr., seu futuro companheiro no Real Madrid-ESP.

O Alvinegro não teve o direito de exigir a liberação por ser uma Data FIFA. Com Carlos Sánchez e Derlis González, do Uruguai e Paraguai, respectivamente, o clube obteve êxito na conversa com as confederações sul-americanas.

Em entrevista coletiva na noite desta sexta-feira, depois do 1 a 0 diante do Vitória, no Barradão, o técnico Cuca pediu bom senso à CBF.

“Preservamos para não perder contra o Corinthians, e aí não conseguimos liberação da seleção sub-20. Vamos ver. Vou sempre servir o melhor que eu posso a seleção, Felipão, Edu, Tite, mas eles precisam pensar na nossa luta pela Libertadores e a perda do Rodrygo. Faço o pedido e poderei ajudar com o maior prazer do mundo, mas peço bom senso nesse jogo para que ele fique nessa partida contra o Corinthians”, disse o treinador.

Sem Rodrygo, o ataque do Santos deve ser formado por Derlis González, Bruno Henrique e Gabigol no clássico. Outro desfalque é Alison, suspenso pelo terceiro cartão amarelo – Renato e Yuri disputam a posição.

