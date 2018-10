Santos conta com pedido de dispensa, mas Rodrygo evita atrito na CBF

O Santos conta com um pedido de dispensa de Rodrygo para amistosos da seleção brasileira sub-20 contra o Chile, mas o atacante evita atrito com a CBF.

A joia não gostaria de perder o clássico diante do Corinthians, dia 13, no Pacaembu, mas não pedirá para ser liberado da seleção. A única saída é o Peixe negociar novamente com a confederação. Em um primeiro contato, a CBF disse não.

“O Rodrygo quer jogar o clássico. O Santos tenta liberá-lo, afinal são amistosos da seleção brasileira sub-20. O jogo contra o Corinthians é muito mais importante”, disse o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

O Alvinegro não tem o direito de exigir a liberação por ser uma Data FIFA. Com Carlos Sánchez e Derlis González, do Uruguai e Paraguai, respectivamente, o clube obteve êxito.

Em entrevista coletiva na noite desta sexta-feira, depois do 1 a 0 diante do Vitória, no Barradão, o técnico Cuca pediu bom senso à CBF.

“Preservamos para não perder contra o Corinthians, e aí não conseguimos liberação da seleção sub-20. Vamos ver. Vou sempre servir o melhor que eu posso a seleção, Felipão, Edu, Tite, mas eles precisam pensar na nossa luta pela Libertadores e a perda do Rodrygo. Faço o pedido e poderei ajudar com o maior prazer do mundo, mas peço bom senso nesse jogo para que ele fique nessa partida contra o Corinthians”, disse o treinador.

Se Rodrygo for mesmo desfalque, o ataque do Santos deve ser formado por Derlis González, Bruno Henrique e Gabigol no clássico.