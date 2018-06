Rodrygo fala em ‘briga’ por dinheiro pedido pelo Santos: “É o mínimo”

Rodrygo falou sobre a primeira vez sobre a venda ao Real Madrid na tarde desta sexta-feira, no Business Center do Santos, em São Paulo. O atacante disse que sua família e seus empresários brigaram pelo valor pedido pelo Peixe – 40 milhões de euros limpos (R$ 175 mi).

O jogador de 17 anos demonstrou gratidão ao alvinegro e garantiu que se esforçará ao máximo até se apresentar na Espanha, em julho de 2019.

“As coisas na minha vida têm sido precoces, muito rápido. Quero agradecer ao Santos, clube que tudo me deu. Passei metade da vida nesse clube e brigamos com os clubes europeus sobre receber a parte que o Santos tem direito. É o mínimo que eu poderia fazer pelo meu clube do coração. Tenho mais um ano e vou dar meu melhor. Quero sair daqui com títulos. É meu maior objetivo. Vou realizar meu sonho de jogar no Real Madrid, mas já realizei o sonho de jogar no Santos”, disse Rodrygo.

O presidente José Carlos Peres afirmou que a negociação por Rodrygo foi a maior já feita nas Américas. E já fez planos sobre os valores – a primeira parcela será em julho deste ano e a segunda na apresentação em Madrid.

“A maior transação do futebol das Américas. Fizemos um estudo no continente. Nunca houve uma transação desse porte. A transação da joia Rodrygo com o Real Madrid. Dependíamos de cláusulas e acordos para chegar ao número que o clube pretendia. Um número importante. Isso salta aos olhos. A base do clube revela direito, Santos revela os grandes jogadores. Temos linha de produção que sempre traz uma joia. Imprensa chama, com razão, de raios. E vão se repetir. Nós passaremos e o clube continua com essa fama e essa lenda”, explicou.

“Vamos usar o dinheiro em legado para a base, reforços e dívidas. Dinheiro entrou nos últimos anos, mas não foi usado para um CT à altura. Estamos dispostos a fazer um bom gasto com o dinheiro e investir em infraestrutura também”, completou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Os detalhes da operação

Rodrygo assinou o termo de transação futura com o clube espanhol até 2025 na manhã desta quinta-feira. O atleta de 17 anos ficará no Santos até junho de 2019. O acordo foi oficializado na manhã desta sexta e os detalhes foram explicados em coletiva de imprensa no Business Center, em São Paulo. O negócio foi encaminhado numa cafeteria em Liverpool, na Inglaterra.

A negociação estava encaminhada há pelo menos uma semana. O Peixe vai receber 40 milhões de euros (R$ 175 milhões) limpos pela venda, equivalentes a 80% da multa rescisória, de 50 milhões de euros (R$ 218 milhões) – metade agora, à vista, e o restante na apresentação na Espanha. O jogador abriu mão de parte dos valores e ficará com 5 milhões de euros (R$ 22 milhões). É a maior quantia recebida por um clube na história.

O Real Madrid pagará 54 milhões de euros no total – mais do que a multa -, para que o Santos tenha € 40 mi líquidos. Nove milhões de euros equivalem a 20% em impostos. A comissão aos representantes de Rodrygo também será paga pelos merengues. Não há cláusulas de bonificações futuras ou amistosos marcados no negócio.

Vale a ressalva de que não há multa rescisória para menores de idade – Rodrygo fará 18 anos em janeiro. A quantia de 50 milhões de euros, no momento da negociação, serviu como base. Se o atacante tivesse atingido a maioridade, aí sim poderia ser negociado pela multa agora.

A postura de Eric, pai do jogador, e de Nick Arcuri e Fabiano Gudjenian, da empresa Un1que Football, chamaram a atenção do Peixe. Eric fez força para o clube conseguir os 40 milhões de euros exigidos desde o começo das tratativas. E o pagamento, antes em três vezes, caiu para duas parcelas

A transação demorou um pouco mais do que o previsto pela resistência de membros do Comitê de Gestão, principalmente do vice-presidente Orlando Rollo. Parte dos dirigentes queriam a venda apenas com o depósito da multa rescisória. No fim das contas, o presidente Peres teve a anuência de outros gestores e não contou com a assinatura de Rollo no contrato.

O alvinegro pretende trazer reforços, quitar dívidas de curto prazo e construir um centro de treinamento para as categorias de base. A diretoria ainda vai vender Lucas Veríssimo. O Lyon-FRA já ofereceu 9 milhões de euros (R$ 39 milhões) e o Santos quer ao menos 10 mi (R$ 44 milhões).

Sensação do futebol brasileiro em 2018, Rodrygo foi procurado por Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e PSG. O atacante optou pelo Real Madrid, onde atuará com Vinicius Jr, de saída do Flamengo. O Real, além da magnitude na Europa, foi quem mais abriu os cofres.

Rodrygo foi promovido ao elenco profissional do Santos em outubro de 2017, entrou em campo duas vezes e se tornou titular nessa temporada. Ao todo, são nove gols em 31 jogos.