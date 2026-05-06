Robinho Jr. abre o jogo sobre futuro e nega rumor de saída do Santos: "Minha vida é aqui"

Robinho Jr. abriu o jogo sobre seu futuro no Santos após o empate em 1 a 1 contra o Deportivo Recoleta na última terça-feira, no Paraguai, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.

Após o estafe do jogador enviar uma notificação extrajudicial ao Santos para que o clube adotasse medidas sobre a desavença com Neymar, circularam rumores de que o futuro do jovem atleta poderia ser longe da Vila Belmiro. Os dois se desentenderam em um treino no último domingo.

Uma das medidas solicitadas no documento era, inclusive, a realização de uma reunião com a diretoria do clube para tratar de uma eventual rescisão contratual caso os outros três pedidos (instauração de sindicância, manifestação do clube com as providências tomadas e fornecimento das imagens) não fossem cumpridos.

Contudo, Robinho Jr. garantiu que seu futuro está no Santos. O jovem negou qualquer rumor de saída neste momento e deixou claro que ainda quer dar muitas alegrias à torcida santista.

"Minha vida é aqui no Santos, renovei meu contrato para isso, para ficar no Santos, porque ainda tem muita coisa pela frente. Sinto, no meu coração, que estou devendo muito à nação santista, porque ainda quero fazer muita coisa por esse clube. Acredito que mostrei muito pouco do que é o Robinho Jr. dentro do campo, e fora do campo também", afirmou o atacante na zona mista.

Robinho Jr. renovou seu contrato com o Santos até o final de 2031. A situação vinha se arrastando por condições do estafe do jogador, mas as partes chegaram a um acordo para a extensão do vínculo, anunciado no último dia 16 de abril.

O camisa 7 do Santos subiu ao profissional do ano passado, ainda com Juan Pablo Vojvoda, mas perdeu espaço este ano. O garoto de 18 anos não entra em campo desde o dia 4 de abril, quando jogou contra o Deportivo Cuenca, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Ao todo, Robinho Jr. soma 23 partidas com o time principal do Santos e contribuiu com uma assistência.

Situação na tabela

O resultado foi não foi o ideal para o Santos, mas com o empate no outro jogo do Grupo D, a equipe ainda pode avançar direto ao mata-mata da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, o Peixe segue sem vencer e amargou o terceiro empate no torneio continental, somando três pontos e permanecendo na laterna da chave.

Próximos jogos do Santos

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)