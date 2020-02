Robinho comenta interesse do Santos e minimiza dívida: “Pode me pagar em 50 vezes”

Robinho parece animado com o interesse do Santos para o segundo semestre. O contrato com o Basaksehir está perto do fim e não deve ser renovado.

“Eles (Santos) têm interesse. Entraram em contato com a minha advogada. Mas além do interesse não tem mais nada. Meu contrato termina em maio, inclusive a opção de renovação é deles (Basaksehir). Não tem nada certo. Única coisa que tem é isso, presidente mostrou interesse em me repatriar”, disse Robinho, ao Esporte Interativo.

O ídolo do Peixe minimizou a dívida de R$ 4 milhões. Um acordo foi feito ainda pelo ex-presidente Modesto Roma e as parcelas não estão em dia.

“Presidente ainda não me pagou. Pode me pagar em 10, 20, 30 ou 50 vezes. Baixo até o salário. Mas vamos conversar como tem que fazer”, completou Robinho.

O principal motivo da empolgação do Alvinegro é uma nova regra no futebol turco: haverá tarifa de 70% no salário de estrangeiros. Dessa forma, a renovação no Basaksehir é inviável.

O presidente José Carlos Peres disse nesta quinta-feira, em evento na CBF, que o “processo do retorno” de Robinho já começou. A representante do atacante, Marisa Alija, nega qualquer conversa recente com o mandatário.

Um dos funcionários do Santos falou para a advogada sobre “ter uma proposta” para Robinho. A doutora está viajando.

“Disseram que há uma proposta e querem apresentar. Eu estou em viagem e vou ouvir o Santos, o jogador e seu clube atual”, disse Marisa Alija, à Gazeta Esportiva.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com