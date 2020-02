Nova regra na Turquia pode facilitar retorno de Robinho ao Santos

O Santos está otimista pelo retorno de Robinho a partir de julho, quando termina o contrato do atacante com o Basaksehir, da Turquia.

O principal motivo da empolgação do Peixe é uma nova regra no futebol turco: haverá tarifa de 70% no salário de estrangeiros. Dessa forma, a renovação é inviável.

Como o GloboEsporte publicou, houve uma sondagem do Alvinegro em meio a uma conversa para renegociar a dívida de R$ 4 milhões, feita ainda pelo ex-presidente Modesto Roma.

O Santos precisa pagar mensalmente e semestralmente o valor e não está em dia. A diretoria quer novas condições enquanto pensa numa proposta pela volta do ídolo no segundo semestre.

O presidente José Carlos Peres disse nesta quinta-feira, em evento na CBF, que o “processo do retorno” de Robinho já começou. A representante do atacante, Marisa Alija, nega qualquer conversa recente com o mandatário.

Um dos funcionários do Santos falou para a advogada sobre “ter uma proposta” para Robinho. A doutora está viajando.

“Disseram que há uma proposta e querem apresentar. Eu estou em viagem e vou ouvir o Santos, o jogador e seu clube atual”, disse Marisa Alija, à Gazeta Esportiva.

