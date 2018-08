Ricardo Gomes diz que Santos recusou proposta por David Braz; entenda o motivo

O Santos recusou a proposta do Sivasspor-TUR para um empréstimo de David Braz. O executivo de futebol Ricardo Gomes confirmou o “não” em entrevista à A Tribuna.

“Recebemos realmente uma proposta de empréstimo pelo David Braz, mas não interessou ao clube. O Cuca quer trabalhar com jogadores que estejam focados no Santos. Se nada for resolvido, na semana que vem ele volta a ficar à disposição do treinador”, disse o diretor.

O Peixe não se interessou pelo empréstimo gratuito, com opção de compra fixada em 1,4 milhão de euros (R$ 6 milhões). O alvinegro gostaria de no mínimo uma compensação financeira pela liberação do defensor.

Mesmo com a recusa do Santos ao Sivasspor, David Braz será desfalque contra o Botafogo neste sábado, às 16h (de Brasília), no Engenhão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.