Ricardo Gomes aceita proposta do Bordeaux e deixa o Santos

O Bordeaux-FRA anunciou Ricardo Gomes como manager na manhã desta quarta-feira. O profissional deixa o cargo de executivo de futebol do Santos.

O Peixe tentou convencê-lo, exigiu o pagamento de uma multa rescisória avaliada em pouco menos de R$ 1 milhão e deu tempo para Ricardo pensar. Tudo isso, porém, não foi suficiente.

“Ricardo Gomes não é mais o Executivo de Futebol do Santos FC. Apesar dos esforços da diretoria, ele aceitou a proposta do Bordeaux, da França. O Clube agradece os serviços prestados durante o período em que esteve com a equipe profissional”, disse o Santos, em nota.

Em meio à indefinição, alvinegro já tinha um Plano B mantido em sigilo. Ele é ex-jogador, identificado com o clube e tem experiência administrativa.

A proposta salarial do Bordeaux foi bem maior do que Ricardo Gomes recebe no Santos. O clube francês tem o dirigente como ídolo pela passagem no cargo de treinador entre 2005 e 2007.