Renovação de Oliveira ’emperra’ no Santos: “Temos que viver o hoje”

Em junho, o Santos chegou a dar a renovação de contrato de Ricardo Oliveira como certa. Quatro meses depois, porém, o acordo ’emperrou’ e o atacante pode não permanecer no Peixe em 2018.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, no último sábado, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 não demonstrou otimismo para a assinatura de um novo vínculo com o clube. O atual termina em 31 de dezembro.

“Não dá para fazer algum prognóstico de futuro. Tem que viver o hoje. Não dá pra pensar muito no amanhã. Não dá pra falar em outra Libertadores. Agora é Brasileiro. O mais importante era se levantar hoje. O amanhã, a Deus pertence”, disse Oliveira.

A proposta do Santos é para estender o contrato por mais um ano, até o final de 2018, quando Oliveira terá 38 anos. O atacante, porém, pretende assinar um vínculo válido por mais dois anos.

Nesta temporada, porém, o camisa 9 tem sido atrapalhado por lesões e doenças, que fizeram seu rendimento cair. Até o momento, foram apenas seis gols em 28 partidas. Além da pneumonia, Oliveira já teve caxumba, sofreu um corte profundo na orelha e ainda foi vítima de uma contusão no tornozelo.