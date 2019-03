Renato quer Coutinho como exemplo para os mais novos: “Lenda”

Renato, executivo de futebol do Santos, foi ao velório de Coutinho nesta terça-feira, no salão de mármore da Vila Belmiro. O ex-volante chegou por volta das 16h.

Ídolo recente do Peixe, Renato quer que Coutinho sirva de exemplo para mais novos.

“Um dia triste, não só para nós santistas, mas para todos que gostam do bom futebol. Principalmente o pessoal mais antigo, que conheceu e presenciou a dupla Coutinho e Pelé. Perdemos um de nossos ídolos e lendas. Que sirva um pouco de exemplo para os mais novos, a gente sabe a carreira que fez, a história que Coutinho teve no Santos foi com muito esforço e trabalho. Claro que junto com ele tinha uma grande equipe, não tem que esconder de ninguém. A gente fica triste. Claro que o Santos vai estar na caminhada para o melhor e conquistar o título. Assim como Zito foi, a gente fica emocionado de falar, eu convivi mais com o Zico, mas conheci o Coutinho também. Era muito sincero, sempre falou a verdade. Dia de tristeza para todos”, disse Renato.

“Tive alguns encontros com ele. Era um pouco tímido, mas às vezes conversávamos, tinha história dentro de futebol. Contava coisas antigas para nós, alguns lances. Dizia que era muito parecido com o Pelé e que tinha que colocar um esparadrapo branco para diferenciar pela cor da pele dele. O pessoal confundia. A gente sabe que vai deixar muita saudade, não só para o futebol brasileiro como para o futebol mundial”, completou.

Trajetória de Coutinho

Coutinho morreu aos 75 anos no início da noite desta segunda-feira, em sua residência, em Santos, por causa de um infarto. Em janeiro, ele chegou a ser internado na UTI depois de pneumonia.

Antônio Wilson Vieira Honório, mais conhecido como Coutinho, é o terceiro maior artilheiro da história do Peixe. Atuou entre 58 a 67 no Alvinegro, com 368 gols em 457 partidas. Ele ainda defendeu Vitória, Bangu e Atlas-MEX e se aposentou em 1973 no Saad.

Coutinho conquistou seis títulos paulistas, cinco brasileiros, duas Libertadores e Mundiais de Clubes. E foi campeão mundial pela seleção brasileira em 1962.