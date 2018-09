Reforço do Santos se apresenta, fala em sonho e cita seleção

Felippe Cardoso falou pela primeira vez como jogador do Santos em entrevista à emissora oficial do clube. O atacante citou um sonho, elencou suas características e já pensou na seleção brasileira.

“Estou muito feliz, é um sonho de criança jogar no Santos, clube grande, onde passaram grandes jogadores que são inspiração pra mim. Estou ansioso pra começar os trabalhos, quero voltar o mais rápido possível pra ficar à disposição do professor Cuca. Sou um centroavante, sou alto, sou bem na primeira bola, no jogo aéreo. Não fico fixo dentro da área, saio para o pivô, para segurar a bola. Gosto de jogar dentro da área pra finalizar bem, tenho a finalização boa. Espero poder aprender mais coisas e fazer um bom trabalho”, disse Felippe.

“Sempre tive esse pensamento. Fui para a Ponte Preta que era uma vitrine boa, agora cheguei no Santos que tem uma ótima estrutura, clube que eu sempre sonhei. É trabalhar forte pra quem sabe chegar a uma seleção, jogar uma olimpíada. O Santos é bem visível. Tenho certeza que se fizer um bom trabalho aqui vou despertar olhares e quem sabe uma convocação”, completou.

Felippe Cardoso está recuperado de lesão no púbis e ficará à disposição em breve. O Santos pagará R$ 3 milhões parcelados para comprar 60% dos direitos econômicos. O acordo é de cinco temporadas.