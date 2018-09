Cuca exalta reforço do Santos: “Não tenho dúvida de que é um acerto”

Cuca indicou vários centroavantes ao Santos e, no último dia do prazo para inscrições no Campeonato Brasileiro, a diretoria anunciou Felippe Cardoso, ex-Ponte Preta, nesta quarta-feira. E o técnico ficou feliz pela novidade.

O treinador acredita que o jovem de 19 anos terá retorno técnico imediato e financeiro em breve. O Peixe comprou 60% dos direitos econômicos por R$ 3 milhões.

“Felippe é um menino que apareceu no Osvaldo Cruz, quarta divisão, foi bem, foi contratado pela Ponte Preta há pouco mais de um ano. Esteve bem até determinado momento de problema de púbis. Curou, está fazendo transição, nada mais é do que sair do departamento médico e trabalhar com fisiologia e preparação física para ir a campo com bola. Questão de dias para preparar bem o condicionamento físico, avaliação independe da idade, poderia muito bem ter sido contratado para o amador e não o profissional. Vi muitas qualidades, sou rigoroso. Às vezes erro, mas geralmente acerto. Não tenho dúvida de que é um acerto. Não veio para um mês nem um ano, contrato longo. Vai dar retorno técnico e mais tarde financeiramente. É bom jogador e tem tudo para virar um ótimo jogador”, disse Cuca, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Felippe não foi a campo na tarde desta quinta para testes finais nas dependências do centro de treinamento. O centroavante ficará à disposição em breve.