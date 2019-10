Reavaliação não indica nada grave no tornozelo de Pituca, do Santos

Diego Pituca não será desfalque no Santos por muito tempo após torção no tornozelo esquerdo no último sábado, durante o clássico contra o Corinthians, na arena em Itaquera.

Pituca foi reavaliado nesta segunda-feira e o exame de imagem não indicou nada grave. O meio-campista faz tratamento em dois períodos no CT Rei Pelé e um terceiro na sua casa à noite e retornará em breve.

O tornozelo foi o mesmo de trauma anterior. Diego Pituca não foi desfalque, mas teve de atuar no sacrifício por algumas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Se Pituca desfalcar o Peixe, Jobson e Alison brigarão por sua vaga. O próximo adversário será o Bahia, quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão.

