Punido, Atlético Nacional só vende zagueiro ao Santos pela multa

Punido pela Comissão do Estatuto do Jogador do Campeonato Colombiano e impedido de inscrever novos atletas, o Atlético Nacional só libera o zagueiro Felipe Aguilar ao Santos mediante o pagamento da multa rescisória.

O clube de Medellín não confirma oficialmente, mas, de acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, o valor é de 5 milhões de dólares (R$ 18,4 mi), considerado muito alto pelo Peixe.

Aguilar foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli. O argentino quer um zagueiro rápido e com boa saída de jogo. O atleta de 25 anos teve o melhor aproveitamento de passes da Liga Águila em 2018 – 92,9%.

O Alvinegro monitora a situação e acredita que pode contratar Aguilar por menos que a cláusula de saída. O Atlético Nacional entrou com um recurso no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) e espera ser liberado para trazer reforços em breve.

Além de Aguilar, o Santos tem outros três zagueiros em pauta: o panamenho Fidel Escobar, que pertence ao Sporting San Miguelito, o brasileiro Igor Julio, do Áustria Viena, e o paraguaio Juan Escobar, do Cerro Porteño.