Promessa do Santos rechaça saída do clube: “Espero ficar”

Desde o sub-11 na equipe do Santos, o volante Victor Yan, de somente 16 anos, conversou com exclusividade com a Gazeta Esportiva e reiterou seu desejo de permanecer no clube da Baixada Santista, visando conquistar seu espaço no elenco principal do Peixe.

O jogador do sub-17 assinou, em agosto do ano passado, seu primeiro contrato profissional com o time, válido por cinco anos e com multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 189 milhões na época). Em contato por telefone, Yan afirmou que se sente valorizado pela diretoria do Santos e que tem intenção de continuar no Alvinegro Praiano, afastando a ideia de sair para ganhar experiência e ritmo de jogo profissional depois de treinar com os atletas principais e voltar à base.

“Me sinto valorizado. É um clube que eu amo, gosto de trabalhar aqui. Espero ficar por aqui por muitos anos e estar no profissional. Pretendo ficar no Santos e lutar pelo meu espaço”, confirmou o meia.

Com passagem pela Seleção Brasileira sub-17, tendo sido convocado pelo técnico Carlos Amadeu para a disputa da Copa do Mundo da categoria, na Índia, em setembro de 2017, Victor Yan não negou que um de seus principais objetivos para a temporada é estar entre os profissionais do Santos e entrar em campo, como aconteceu com Guilherme Nunes.

“Tenho contato (com jogadores do elenco principal). Estou no grupo de WhatsApp do profissional e falo com alguns. Todo mundo sonha em chegar lá, eu tive meio que um gostinho, e espero voltar para fazer minha estreia e fazer gols, se Deus quiser”, contou.

Por fim, o destaque do sub-17 do Santos revelou que mantém conversas com o treinador da equipe, Jair Ventura. Segundo o jogador, o comandante santista dá orientações específicas nos treinamentos. O atleta também deu respaldo à imagem de rigidez do técnico, apesar de enfatizar a personalidade tranquila do filho de Jairzinho.

“Quando eu estava lá, eles (jogadores do elenco) falavam que ele era mais rígido. Mas o Jair é tranquilo. Ele me dava dicas, falava para continuar trabalhando que eu vou voltar para lá (time profissional)”, finalizou Victor Yan.

* Especial para a Gazeta Esportiva