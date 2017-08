Destaque do sub-17, Victor Yan assina 1º contrato profissional com o Santos

O Santos acertou nesta terça-feira o primeiro contrato profissional de Victor Yan, meia destaque da equipe sub-17 do clube. O vínculo tem duração de cinco anos e vai até 30 de agosto de 2022.

“É uma importância muito grande, porque aqui é um lugar que me sinto muito feliz. Agradeço a Deus, a todos que torcem por mim , mas agora é trabalhar e mostrar dentro de campo. A torcida do Santos pode esperar muita luta, comprometimento e muitos gols”, explicou o jovem de 16 anos ao site oficial do clube.

Victor Yan está no Peixe desde a categoria sub-11. No Campeonato Paulista sub-17 deste ano, ele já marcou três gols.

Além do meia, a diretoria do alvinegro já acertou contratos com Rodrygo, Yuri Alberto e Matheus Moraes. Destaques da equipe sub-17, considerada uma das mais promissoras dos últimos anos, os jovens estão sendo monitorados pela comissão técnica comandada por Levir Culpi.

Agora, o Peixe pretende concluir negociações com o volante Sandro Perpetuo e o meia Lucas Lourenço.