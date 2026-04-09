Promessa da base estreia pelo Santos e ganha elogios de Cuca: "Teve personalidade"

Jovem promessa da base do Santos, Rafael Gonzaga ganhou a chance de estrear no time profissional na última quarta-feira. O lateral esquerdo saiu como titular na derrota para o Deportivo Cuenca por 1 a 0, no Equador, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

A oportunidade surgiu em meio aos desfalques na lateral esquerda. Vinícius Lira sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, enquanto Escobar foi cortado de última hora, momentos antes da partida, após apresentar um quadro febril. Cuca, então, decidiu lançar o garoto de 18 anos, que deixou boa impressão.

"Até ontem, o Escobar ia jogar. Hoje, estava com febre, acabou não tendo a condição. E entre improvisar ou colocar um [lateral] de origem, vou lançar o menino. Não tenho dúvidas", explicou o treinador.

"Foi bem no jogo até onde aguentou, saiu com câimbras. O Rafael Gonzaga teve personalidade para jogar, principalmente no primeiro tempo. Por ali, eles criaram algumas bolas em cruzamentos, mas ele foi bem", concluiu.

Gonzaga já havia sido relacionado para os jogos contra Cruzeiro e Flamengo, ambos pelo Campeonato Brasileiro, mas não foi utilizado. Desta vez, ganhou a chance em meio às baixas na posição e pode se consolidar como reserva imediato de Escobar enquanto Vini Lira se recupera.

Os números da estreia de Gonzaga

Rafael Gonzaga teve uma estreia positiva na equipe principal do Santos. De acordo com dados do Sofascore, o garoto somou 52 ações com a bola, acertou um drible, criou uma grande chance e acertou dois dos seis cruzamentos que tentou. Além disso, deu três passes decisivos e completou 65% dos passes.

Já na defesa, o jovem de 18 anos não comprometeu. Ao todo, acumulou sete contribuições defensivas, segundo a plataforma de estatísticas. Também concluiu duas interceptações e realizou quatro cortes, com duas recuperações, dois duelos ganhos pelo chão e outros dois pelo alto.

Rafael Gonzaga começou no sub-11 e está na base do Santos desde 2019. Visto com potencial, ele assinou seu primeiro contrato profissional em 2024, com vínculo válido até maio de 2027. O garoto ainda acumula convocações para as Seleções de base.

Final de jogo. O Santos perde por 1 a 0 na estreia da CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/Zk5RkpXksi — Santos FC (@SantosFC) April 8, 2026

Próximos jogos do Santos

Santos x Atlético-MG (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Santos x Deportivo Recoleta-PAR (segunda rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 14/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)