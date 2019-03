Presidente do Santos minimiza crítica de Andrés Sanchez: “É um brincalhão”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, minimizou a crítica de Andrés Sanchez, mandatário do Corinthians. O dirigente foi chamado de “louco” em entrevista ao SporTV.

“Ele é um brincalhão, não dá para discutir com o Andres. Me tirou de louco, é bom, louco todo mundo respeita. Ninguém brinca com louco. Ele é boa gente só, amigo, gozador, brinca com todos. Faz as provocações dele, mas é boa gente. Não quero briga. Trabalhei com ele por nove anos no G-4 Paulista, nunca tive problema e não será agora”, disse Peres, nesta quinta-feira.

A declaração de Sanchez no último sábado foi a seguinte:

“Palmeiras e São Paulo é excelente (a relação), o (presidente do Santos, José Carlos) Peres é meio louco, ninguém sabe aonde ele foca. Com o São Paulo é excelente, com o Mauricio (Galiotte, presidente do Palmeiras), com o Flamengo, eu me dou bem com todo mundo. O Corinthians se dá bem com todo mundo. O Peres que hoje está meio, sei lá em que planeta que ele vive, ninguém consegue falar com ele. É inacreditável. Ele falou que o Corinthians queria contratar o Cittadini, ele falou isso, não falou? O Cittadini não está no Corinthians. Palmeiras eu me dou muito bem, é excelente. Agora a administração do futebol, era preto, está cinza e com o tempo vai melhorar mais ainda”, disse o presidente do Corinthians.

