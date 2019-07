Presidente do Santos vê dificuldade por Adriano e praticamente desiste de Hernani

O presidente do Santos vê Adriano distante e Hernani, do Zenit (RUS) praticamente impossível. O interesse na dupla foi antecipado pela Gazeta Esportiva.

O problema para trazer Hernani, na visão de Peres, foi o vazamento da notícia. O valor de compra fixado para o empréstimo aumentou. Sobre Adriano, Peres diz que ainda não há negociação. Houve uma conversa com o lateral livre no mercado na última segunda-feira.

“Sobre Hernani, não dá para continuar. Se pedia X, agora pede 3X”, disse o presidente, antes de comentar sobre Adriano.

“Tivemos bem próximos de trazê-lo no ano passado. Começou lá, temos proximidade com ele. Não pudemos viabilizar, passamos para o início do ano. É um jogador interessante, com experiência grande. Santos sempre foi vendedor, que revela, e temos preocupação de trazer jogador que tire utilização dos meninos. Não queremos 10, mas um ou dois temos que ter. Numa brincadeira, falei com Adriano por vídeo, mas não estamos caminhando para a contratação no momento. É uma oportunidade, começou como lateral-direito e joga nas duas. Questão é viabilizar, por enquanto não tem negociação”, completou.

Depois de contratar Evandro, 11º reforço do ano, o Santos quer ao menos um lateral-direito e um meio-campista para o segundo semestre.

