Presidente do Santos sugere novo organograma em reunião

O presidente do Santos, José Carlos Peres, vai apresentar uma sugestão de novo organograma em reunião do Comitê de Gestão na noite desta quarta-feira. A PCM, empresa de consultoria, recomendou demissões em diversos departamentos, como jurídico, marketing, comunicação, comercial e segurança, conforme antecipado pela Gazeta Esportiva.

Peres entende que é momento de profissionalizar o Peixe, transparecer credibilidade e cortar aqueles que foram contratados só por conta do apoio na campanha eleitoral ou relações pessoais. O planejamento inclui o desligamento de aliados do presidente, realocação de alguns profissionais e poucas contratações para “arrumar a casa”.

A iniciativa de demitir amigos serve de argumento para o presidente diante dos demais membros da diretoria. A ideia é afastar qualquer suspeita de decisões políticas, com a explicação da razão para cada um dos cortes ou substituições, com fatores técnicos e financeiros.

“Devemos dar autonomia às gerências, em especial aquelas recém profissionalizadas, como por exemplo o Jurídico e o Marketing. Ou seja, tudo com critérios absolutamente técnicos, com uma resposta aos apontamentos do Conselho Fiscal”, disse o presidente à Gazeta Esportiva.

O presidente Peres acredita que a maioria do CG concordará com o organograma proposto. A reunião ainda tratará do futuro do técnico Jair Ventura e da possibilidade de reforços para o elenco no segundo semestre.