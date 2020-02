Presidente do Santos revela tentativa frustrada de contratar lateral-esquerdo

O presidente do Santos, José Carlos Peres, revelou uma tentativa frustrada de contratar um jogador muito bem avaliado pela equipe de análise de desempenho: Ayrton Lucas, lateral-esquerdo do Spartak Moscou, da Rússia, e ex-Fluminense. O interesse do Peixe foi inicialmente publicado pelo Lance.

“Já pedimos, mas o Spartak não libera. Nem por empréstimo e tampouco venda”, disse Peres, em rápida entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Ayrton Lucas tem 22 anos e contrato até 2024 com o clube de Moscou. O jogador é titular com frequência do Spartak, mas via com bons olhos o retorno ao Brasil.

Com dificuldade financeira e escassez de opções no mercado, o Santos busca alternativas e pode dar chance a dois garotos do time B.

