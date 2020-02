Com dificuldade no mercado, Santos segura laterais e faz “laboratório”

O Santos tem dificuldade no mercado para contratar um reforço na posição mais carente do elenco: a lateral esquerda, desfalcada pela saída de Jorge e apenas com Felipe Jonatan.

Diante da limitação financeira, o Peixe segurou dois alas do elenco e tem observado a dupla no time B: Alan Cardoso e Lucas Sena. Velho conhecido, Dodô, do Cruzeiro, foi oferecido, mas a pedida salarial inviabilizou as tratativas.

Ex-Vasco, Alan tem 22 anos e recebeu proposta do Ituano recentemente. O Alvinegro optou pela permanência. O contrato vai até 27 de fevereiro de 2021.

Atacante de origem, Lucas se firmou como lateral-esquerdo e disputou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior na posição. Ele tem 19 anos e assinou novo vínculo até 31 de julho de 2023 respectivamente. O jovem foi procurado por Braga, de Portugal, e Espanyol, da Espanha, antes da renovação.

O técnico Jesualdo Ferreira observa Alan Cardoso e Lucas Sena e tem também Luan Peres, Diego Pituca ou Jean Mota para improvisar no caso da ausência de Felipe Jonatan. O Santos só contratou dois reforços para 2020: Madson e Raniel.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com