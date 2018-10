Presidente do Santos revela interesse do exterior em Bryan Ruiz

O presidente do Santos, José Carlos Peres, afirma que clubes do exterior estão interessados no Bryan Ruiz, meia que ainda não vingou depois de ser contratado em julho.

Como publicado anteriormente pela Gazeta Esportiva, Peres confia no costarriquenho e acredita que ele atuaria melhor em outro esquema tático. Por conta disso, não pensa em vendê-lo.

“Bryan, no meu entendimento, é excelente jogador, há outros clubes interessados nele de fora do país, mas acredito que se ele jogar na posição dele, e discuti com Renato e Dimas. Já ouvi gente falando que não tem explosão, mas Lucas Lima não tem e é de referência. A não ser que o técnico queira alguém de explosão. Se pegar um cara de referência… não entrou nunca assim, sempre esquerda ou direita, e não é assim. Achei que jogou bem assim, mas rende bastante como meia”, analisou o presidente José Carlos Peres.

“Teria que ser definitivo, com um valor. Já tem clubes. Estados Unidos é um e Europa também. Mas eu ainda quero o Bryan”, completou.

Capitão da seleção da Costa Rica, Bryan Ruiz atuou nove vezes pelo Santos na temporada, sem marcar gols e com uma assistência.