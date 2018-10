Presidente do Santos defende Bryan Ruiz: “Nos dará muitas alegrias”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, mantém o otimismo sobre o sucesso de Bryan Ruiz no clube, mesmo com o início ruim.

Para Peres, Ruiz precisaria ser adaptado a um novo esquema tático. O técnico Cuca alterna entre o 4-1-4-1 e o 4-4-2, sem ter dois meio-campistas atrás de um meia armador.

“O Bryan Ruiz precisa de um esquema tático de jogo pra ele. É um jogador referência e ainda nos dará muitas alegrias”, disse o presidente, à Gazeta Esportiva.

Bryan Ruiz será desfalque do Peixe no clássico contra o Corinthians, neste sábado, no Pacaembu, por conta da convocação para a Costa Rica. O camisa 10 e capitão de sua seleção marcou um dos gols (de pênalti) na derrota por 3 a 2 em amistoso diante do México na noite desta quinta-feira. Ele foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo.

O jogador de 33 anos atuou nove vezes pelo Santos na temporada, sem marcar gols e com uma assistência.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com