Presidente do Santos reforça apoio a Jesualdo, mas alerta: “Difícil controlar se a bola não entrar”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, reforçou nesta quinta-feira o apoio ao técnico Jesualdo Ferreira em meio a cobranças pelo desempenho ruim nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, Peres pretende esperar pelas partidas contra o Palmeiras, no sábado, e Defensa y Justicia, terça, na argentina, pela estreia na Libertadores da América.

“A gente sabia quando contratou o Jesualdo que haveria comparação. Não esperávamos que seria tão cruel e desrespeitosa. Sete jogos é muito difícil analisar um treinador. Demos tempo para o Sampaoli se adaptar também. Entendemos que o Jesualdo tenha sua oportunidade de adaptação. Futebol fala por si só. É uma questão difícil de controlar se a bola não entrar. Intenção é que ele tenha o tempo para se adaptar”, disse Peres, durante evento na CBF, no Rio de Janeiro.

O Santos lidera o Grupo A do Campeonato Paulista, mas todos admitem o rendimento abaixo do esperado, principalmente no empate com a Ferroviária e na derrota para o Ituano.

